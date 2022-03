27.03.2022 ( vor 3 Stunden )

Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 bei Chemnitz sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 70-Jähriger war am Samstagabend mit seinem Auto in einen Wagen vor ihm gekracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein dritter Autofahrer sah den Unfall vor ihm, versuchte auszuweichen und stieß dabei