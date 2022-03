Torsten Siegel RT @Sir_Schnee: Ergebnis der Saarlandwahl: Die SPD erringt die absolute Mehrheit – Grüne, FDP und Die Linke scheitern an der 5% Hürde. Somi… vor 39 Sekunden Jon Ergebnis der Saarlandwahl: Die SPD erringt die absolute Mehrheit – Grüne, FDP und Die Linke scheitern an der 5% Hür… https://t.co/2R56DANfyC vor 57 Sekunden HaraldPaulick Ergebnis der Saarlandwahl #SPD erringt #absolute #Mehrheit Grüne & FDP scheitern Alles mal übersetz: Scholz macht… https://t.co/6rg8FiWerS vor 20 Minuten Ulrich Magerl #Arroganz und #Ignoranz zeigen erste Ergebnisse: #SPD erringt absolute Mehrheit – #Grüne und #FDP scheitern. #CDU s… https://t.co/X2ayOybMxk vor 44 Minuten Prokdus-Gesundheit Ergebnis der Saarland-Wahl: SPD erringt absolute Mehrheit – Grüne und FDP scheitern https://t.co/DHvrMAjJ3z via @tonline vor 48 Minuten HellaJohn Ergebnis der Saarland-Wahl: SPD erringt absolute Mehrheit – Grüne und FDP scheitern https://t.co/woEEBYIftY via @tonline vor 1 Stunde