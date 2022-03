28.03.2022 ( vor 4 Stunden )



Ein Lieferstopp für russisches Gas rückt näher. Was Putin zum Einlenken im Krieg gegen die Ukraine zwingen soll, hätte für Deutschland aber schwere Konsequenzen. Gas aus Russland heizt weiter unsere Wohnungen, treibt deutsche Fabriken an, sorgt dafür, dass warmes Essen auf dem Tisch landet. Doch wie Ein Lieferstopp für russisches Gas rückt näher. Was Putin zum Einlenken im Krieg gegen die Ukraine zwingen soll, hätte für Deutschland aber schwere Konsequenzen. Gas aus Russland heizt weiter unsere Wohnungen, treibt deutsche Fabriken an, sorgt dafür, dass warmes Essen auf dem Tisch landet. Doch wie 👓 Vollständige Meldung