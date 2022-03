Schwarzwälder Bote Wegen Unwohlsein im Magen musste der brasilianische Staatschef Jair Bolsonaro eine Klinik aufsuchen. Nun durfte er… https://t.co/4bRAl1ltuv vor 15 Minuten qUOTE bITCH RT @SPIEGEL_alles: Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro nimmt Russlands Einmarsch in die Ukraine zum Vorwand, um die Indigenen-Gebiete im Am… vor 3 Stunden SPIEGEL Ticker Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro nimmt Russlands Einmarsch in die Ukraine zum Vorwand, um die Indigenen-Gebiete… https://t.co/a9nGPdppqs vor 3 Stunden MrStone5❌GETTR⬛🟧 RT @EpochTimesDE: Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro offenbar im Krankenhaus https://t.co/X1AObLqUjM vor 4 Stunden Beate 🍀🌹😷🔴 RT @niklas_franzen: Laut eigener Aussage soll Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro heute für zwei Stunden mit Wladimir Putin telefoniert hab… vor 5 Stunden Prokdus-Gesundheit Medienberichte: Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro offenbar im Krankenhaus https://t.co/cU76LBT4hZ via @tonline vor 6 Stunden