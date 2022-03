30.03.2022 ( vor 4 Stunden )



Was weiß der ehemalige Bürgermeister Moskaus über den Sohn des US-Präsidenten? Donald Trump will über Putin an die Informationen. Auch bei Selenskyj hatte er es bereits versucht. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgefordert, angebliche kompromittierende Informationen über den Sohn seines Nachfolgers Joe Biden preiszugeben. In einem Interview... 👓 Vollständige Meldung