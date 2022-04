31.03.2022 ( vor 4 Tagen )



Eine Einkaufsmeile ohne Autos: Dieses Modellprojekt in der Berliner Friedrichstraße ist inzwischen Realität. Von einem vollen Erfolg kann man dennoch nicht sprechen. Die Friedrichstraße in Berlin nur für Fahrradfahrer und Fußgänger – an diesem Projekt scheiden sich derzeit die Geister. Die Flanierme Eine Einkaufsmeile ohne Autos: Dieses Modellprojekt in der Berliner Friedrichstraße ist inzwischen Realität. Von einem vollen Erfolg kann man dennoch nicht sprechen. Die Friedrichstraße in Berlin nur für Fahrradfahrer und Fußgänger – an diesem Projekt scheiden sich derzeit die Geister. Die Flanierme 👓 Vollständige Meldung