Wladimir Klitschko ist derzeit in Deutschland, um für weitere Hilfsmaßnahmen für sein Heimatland zu werben. Sein Bruder und Bürgermeister von Kiew Vitali...

Erhält der russische Präsident von verängstigten Beratern ein allzu rosiges Bild vom Kriegsverlauf in der Ukraine? So schildern es europäische und...

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine kontaktieren wieder mehr junge Menschen die Bundeswehr. Jährlich werden rund 20.000 Soldatinnen und Soldaten eingestellt.

News zum Ukraine-Krieg I Klitschko: Haben "Mythos um stärkste Armee der Welt ruiniert" Tag 34 seit Kriegsbeginn: Die Kämpfe in der Ukraine halten an; bei einem Raketenangriff in Mykolaiw sollen mehrere Menschen getötet worden sein. Moskau und...

