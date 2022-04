Urteil im Prozess um tödlichen Messerstich erwartet

Prozess: Doppelmord von Espelkamp: Urteil am Mittwoch erwartet Im Prozess um den Doppelmord von Espelkamp will das Landgericht Bielefeld am Mittwoch (30.3.) ein Urteil verkünden. Angeklagt ist ein 53 Jahre alter Mann aus...

abendblatt.de vor 5 Tagen - Top ZEIT Online Auch berichtet bei • t-online.de