02.04.2022 ( vor 4 Stunden )



Der Hamburger SV verliert im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga weiter an Boden. Die Norddeutschen unterlagen am Samstag im Heimspiel dem SC Paderborn mit 1:2 (0:1) und laufen Gefahr, die Aufstiegsplätze aus den Augen zu verlieren. Vor 27 136 Zuschauern im nicht einmal halbvollen Volksparksta Der Hamburger SV verliert im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga weiter an Boden. Die Norddeutschen unterlagen am Samstag im Heimspiel dem SC Paderborn mit 1:2 (0:1) und laufen Gefahr, die Aufstiegsplätze aus den Augen zu verlieren. Vor 27 136 Zuschauern im nicht einmal halbvollen Volksparksta 👓 Vollständige Meldung