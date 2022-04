02.04.2022 ( vor 4 Stunden )



Titelfavorit FC Bayern München hat in der Basketball-Bundesliga eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri unterlag bei den EWE Baskets Oldenburg am Samstagabend mit 75:106 (30:49) und verpasste damit den Anschluss an Tabellenführer Telekom Baskets Bonn, der m Titelfavorit FC Bayern München hat in der Basketball-Bundesliga eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri unterlag bei den EWE Baskets Oldenburg am Samstagabend mit 75:106 (30:49) und verpasste damit den Anschluss an Tabellenführer Telekom Baskets Bonn, der m 👓 Vollständige Meldung