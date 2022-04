Auf Antrag von SPD, Grünen und FDP diskutieren die Parlamentarier die Massaker an Zivilisten im ukrainischen Butscha. Was muss aus den Gräueltaten folgen?...

In seiner Regierungsbefragung im Bundestag verurteilt Bundeskanzler Olaf Scholz die Gräueltaten von Butscha: "Die Ermordung von Zivilisten ist ein...

Das geschah in der Nacht: Macron unterstützt Aufklärung der Gräueltaten Die Gräuel von Butscha im russischen Krieg gegen die Ukraine feuern die weltweite Debatte an: Was tun gegen Moskau? Im Folgenden ein Überblick zum Geschehen in...

