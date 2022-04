Mit einem 2:2 trennten sich Manchester City und der FC Liverpool im Premier-League-Topspiel. Die Vorentscheidung in der Meisterschaft blieb aus. Auch weil City...

In einem mitreißenden Topspiel haben Jürgen Klopp und der FC Liverpool eine Vorentscheidung im Titelrennen verhindert. Nach zweimaligem Rückstand erkämpften...