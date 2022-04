Frankfurter Allgemeine Familienministerin #AnneSpiegel hat am späten Sonntagabend um Entschuldigung dafür gebeten, dass sie kurz nach der… https://t.co/dNWwebledK vor 5 Minuten Henne RT @WDRaktuell: Familienministerin Anne Spiegel hat sich dafür entschuldigt, dass sie nach der Flutkatastrophe von Ahrweiler in einen länge… vor 6 Minuten Burkhard Kraupa RT @WDRaktuell: Familienministerin Anne Spiegel hat sich dafür entschuldigt, dass sie nach der Flutkatastrophe von Ahrweiler in einen länge… vor 9 Minuten Prokdus-Gesundheit RT @prokdusgesund: Familienministerin Anne Spiegel entschuldigt sich für Urlaub nach Flut https://t.co/SCXA2lSRDm via @tonline ---Prokdus… vor 13 Minuten Tobias Matthias Peterka Ein Festhalten an tolle Ministergehälter sollten nicht ihr Ziel sein. Stellen Sie sich den Fehlern aufgrund ihrer v… https://t.co/3OsBRD9vID vor 14 Minuten chico5 RT @WDRaktuell: Familienministerin Anne Spiegel hat sich dafür entschuldigt, dass sie nach der Flutkatastrophe von Ahrweiler in einen länge… vor 19 Minuten