Patrick Fynn Uwe Seifert Das finde ich unakzeptabel, dass die gehörlose Flüchtlinge mit solchen Mitteln vertrieben sowie unter Druck gesetzt… https://t.co/k4xfCcij7J vor 10 Stunden Ulrike Beudgen #Piratenpolitik Story: Ukraine-Flüchtlinge in Berlin: Gehörlose fordern Bleiberecht - https://t.co/5QfMZa9BHd… https://t.co/6Sowqshj3I vor 2 Tagen yentoh RT @fluchtlingsratB: Streichung der Sozialhilfe, Vollverpflegung, Containerlager am Stadtrand - so will Katja Kipping gehörlose Ukraine-Gef… vor 2 Tagen Gedanken Karrussel RT @fluchtlingsratB: Streichung der Sozialhilfe, Vollverpflegung, Containerlager am Stadtrand - so will Katja Kipping gehörlose Ukraine-Gef… vor 2 Tagen Aibreán RT @fluchtlingsratB: Streichung der Sozialhilfe, Vollverpflegung, Containerlager am Stadtrand - so will Katja Kipping gehörlose Ukraine-Gef… vor 2 Tagen Carl RT @fluchtlingsratB: Streichung der Sozialhilfe, Vollverpflegung, Containerlager am Stadtrand - so will Katja Kipping gehörlose Ukraine-Gef… vor 3 Tagen