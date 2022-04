12.04.2022 ( vor 6 Stunden )



35 statt bislang 39 Arbeitsstunden pro Woche: Der Augsburger Träger will damit attraktive Arbeitsbedingungen schaffen und ein Signal in die Branche aussenden. 35 statt bislang 39 Arbeitsstunden pro Woche: Der Augsburger Träger will damit attraktive Arbeitsbedingungen schaffen und ein Signal in die Branche aussenden. 👓 Vollständige Meldung