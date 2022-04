Karfreitag ist ein Volkstrauertag, der laut Grundgesetz "still" begangen wird. Tanzen ist genauso verboten wie eine lange Liste an Filmen. Wieso ist das so? Der...

Karfreitag: Deshalb sind diese harmlosen Filme am Feiertag verboten Karfreitag gibt es ein Tanzverbot in Deutschland. Aber zusätzlich dürfen nicht einmal so harmlose Filme wie "Heidi in den Bergen" gezeigt werden. Warum ist das...

CHIP Online vor 3 Tagen - Computer