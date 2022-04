18.04.2022 ( vor 7 Stunden )

Im Februar kam ein Anführer des Islamischen Staats in Folge eines Militärschlags in Syrien ums Leben. Nun will die Terrormiliz sich rächen, auch in Europa – und will dafür den Ukraine -Krieg nutzen. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat ihre Anhänger dazu aufgerufen, die Zeit des Ukraine-Kriegs für Anschläge in Europa zu nutzen. Europa gehe "durch eine heiße Phase" und IS-Unterstützer sollt...