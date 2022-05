23.04.2022 ( vor 1 Woche )

Das deutsche Eishockey- Nationalteam hat im zweiten Prestigeduell mit der Schweiz binnen zwei Tagen eine heftige Niederlage kassiert. Nach dem 4:2 am Donnerstag musste die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm am Samstag in Rosenheim ein 1:6 (0:1, 0:1, 1:4) hinnehmen. Alexander Ehl erzielte den ei