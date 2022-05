28.04.2022 ( vor 4 Tagen )



Berlin (dpa) - Talkshow-Moderatorin Sandra Maischberger ist künftig zweimal in der Woche mit ihrer TV-Sendung zu sehen. Bislang strahlt das Erste am späten Mittwochabend die Sendung "maischberger.die Woche" aus. Ab nächster Woche wird es das Format auch dienstags ebenfalls um 22.50 Uhr geben. Maisch Berlin (dpa) - Talkshow-Moderatorin Sandra Maischberger ist künftig zweimal in der Woche mit ihrer TV-Sendung zu sehen. Bislang strahlt das Erste am späten Mittwochabend die Sendung "maischberger.die Woche" aus. Ab nächster Woche wird es das Format auch dienstags ebenfalls um 22.50 Uhr geben. Maisch 👓 Vollständige Meldung