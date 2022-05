Am Tag einer voraussichtlich weiteren Zinserhöhung in den USA sind auf dem deutschen Aktienmarkt wohl keine großen Sprünge zu erwarten.

Aktien Frankfurt Ausblick: Leicht im Minus vor Fed-Sitzung FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Tag einer voraussichtlich weiteren Zinserhöhung in den USA dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt bedeckt halten. Eine...

t-online.de vor 1 Stunde - Deutschland