Wüst und Günther: Wahlsieg in SH ist Rückendwind für NRW

09.05.2022 ( vor 12 Stunden )

Die CDU-Spitze sieht im Wahlsieg in Schleswig-Holstein wichtigen Rückenwind für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst sagte am Montag beim gemeinsamen Eintreffen mit dem schleswig-holsteinischen Wahlgewinner Daniel Günther zu Sitzungen der C