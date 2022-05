donaukurier.de Um 11 Uhr: Bayern testet landesweit Sirenen und Warn-Apps vor 4 Stunden Passauer Neue Presse Probealarm: Bayern testet um 11 Uhr alle Sirenen und Warn-Apps https://t.co/f9ui4hTNI1 vor 4 Stunden ~ 🦇 3-fach geimpfte Fledermaus 🦇 ~ Morgen in Bayern: Allgemeiner Probealarm...Warnt die Älteren unter uns bitte...nicht, dass die Angst vor den Sirene… https://t.co/d8zZ7ucmzW vor 1 Tag idowa Am Donnerstag wird um 11 Uhr der landesweit einheitliche Probealarm zum Katastrophenschutz ausgelöst. https://t.co/4icMlkQHRR vor 1 Tag Sebastian T. Baum "Der Probealarm war ursprünglich schon für März vorgesehen, wurde allerdings wegen des Krieges in der Ukraine verle… https://t.co/9hY4ocrwhn vor 1 Tag TVA Ostbayern Bayern testet am Donnerstag landesweit Sirenen und Warn-Apps https://t.co/qI8Ax0gv6C vor 1 Tag