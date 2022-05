FFF Bot RT @Kl_Stone: Wetterextreme in NRW: Mutmaßlicher Tornado richtet massive Schäden in Lippstadt und Paderborn an #FridaysForFuture https:/… vor 55 Minuten Klaus Steinfelder Wetterextreme in NRW: Mutmaßlicher Tornado richtet massive Schäden in Lippstadt und Paderborn an… https://t.co/aSlsPaeXEx vor 55 Minuten Gnutiez https://t.co/3S2qoyapMf spiegelonline hat eine Headline geändert. Lippstadt und Paderborn: Mutmaßlicher Tornado r… https://t.co/rDtfipapfG vor 2 Stunden Geriatric Nurse RT @weserkurier: Bei dem schweren Unwetter am Freitag sind im Raum Paderborn 30 bis 40 Menschen verletzt worden, davon mindestens 10 schwer… vor 3 Stunden Bodo Morshäuser @Schmidtlepp @derspiegel Mutmaßlicher Tornado richtet mutmaßlich massive Schäden in mutmaßlich Lippstadt und Paderborn an. vor 3 Stunden WESER-KURIER Bei dem schweren Unwetter am Freitag sind im Raum Paderborn 30 bis 40 Menschen verletzt worden, davon mindestens 10… https://t.co/JXaiT0Y6ma vor 3 Stunden