20.05.2022 ( vor 3 Stunden )



Dynamo Dresden hat sich im Relegations- Hinspiel beim 1. FC Kaiserslautern ein Remis erkämpft und damit gute Chancen auf den Verbleib in der 2. Fußball -Bundesliga. Die Sachsen sicherten sich am Freitagabend in einer kampfbetonten Partie beim Drittliga-Dritten ein 0:0 und gehen nun mit einem kleinen 👓 Vollständige Meldung