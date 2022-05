Westdeutsche Zeitung Polizei will sich nach ZDF-Recherche mit Ländern austauschen https://t.co/NHaBsnv0wO vor 40 Minuten Jjeela RT @turi2: Nach der Anzeigen-Aktion von @janboehm: Die Polizei NRW will sich künftig mit anderen Bundesländern zu Ermittlungsmethoden austa… vor 42 Minuten turi2 Nach der Anzeigen-Aktion von @janboehm: Die Polizei NRW will sich künftig mit anderen Bundesländern zu Ermittlungsm… https://t.co/JDEHkcsVy2 vor 49 Minuten Dorota Maria Paciarelli Was nützt das Vorstoßen in der Koprdination, wenn die Polizei bekanntermaßen massive Defizite in IT, in der Koordin… https://t.co/lzEgIPixHi vor 2 Stunden BERLINER KURIER Polizei-Ticker #Berlin: Motorradfahrerin stirbt nach Überholmanöver +++ Mann sperrt sich aus und will sich mit Poli… https://t.co/MyEWa18hER vor 2 Tagen Blxck Oceans RT @derspiegel: Nach dem Massaker mit 21 Toten in #Uvalde gerät die Polizei unter Druck. Der Todesschütze konnte sich lange Zeit in dem Kla… vor 2 Tagen