29.05.2022 ( vor 2 Stunden )



Auf der A4 ist eine junge ukrainische Familie in eine schwere Kollision verwickelt worden. Zuvor waren sie auf der Standspur zum Stehen gekommen. Eine Tochter überlebte den Unfall nicht. Ein sechsjähriges Mädchen ist nach einem Unfall auf der Autobahn 4 bei Erfurt in Richtung Frankfurt am Main gestorben. Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilte, wurden bei dem Unfall vier weitere Menschen sch... 👓 Vollständige Meldung