30.05.2022 ( vor 6 Stunden )



Berlin (dpa) - Der Band des Historikers Stephan Malinowski über die Verbindung zwischen den Hohenzollern als Haus der letzten deutschen Kaiser und den Nazis istals Sachbuch des Jahres ausgezeichnetworden. Eine Jury wählte "Die Hohenzollern und die Nazis. Geschichte einer Kollaboration" am Montag in Berlin (dpa) - Der Band des Historikers Stephan Malinowski über die Verbindung zwischen den Hohenzollern als Haus der letzten deutschen Kaiser und den Nazis istals Sachbuch des Jahres ausgezeichnetworden. Eine Jury wählte "Die Hohenzollern und die Nazis. Geschichte einer Kollaboration" am Montag in 👓 Vollständige Meldung