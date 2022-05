31.05.2022 ( vor 7 Stunden )



In Hamburg ist der erste Fall von Affenpocken aufgetreten: Ein 32-jähriger Patient wird seit Montag in der Bernhard-Nocht-Klinik des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) behandelt. Der Mann aus Hamburg hatte sich ambulant beim UKE vorgestellt, sagte Stefan Schmiedel, Oberarzt der Infektiolo