Engpässe auf dem Arbeitsmarkt: Hilft denn wirklich gar nichts gegen den Fachkräftemangel? Der Arbeitsmarkt trotzt Pandemie und Krieg, Firmen schreiben immer mehr Stellen aus. Ist es jetzt also normal, kaum noch an Personal zu kommen? So lassen sich...

wiwo.de vor 3 Stunden - Leben