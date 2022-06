In der Sache sind sich Bund und Länder einig: Der Zivil- und Katastrophenschutz in Deutschland muss gestärkt werden. Wieviel Geld dafür wie schnell fließen...

Kevin Kühnert will keine Abstriche in der Sozialpolitik – trotz 100 Milliarden für die Bundeswehr Die Bundespolitik hat sich auf ein Sondervermögen für die Bundeswehr verständigt. Soziale Einschnitte soll es laut SPD-Generalsekretär Kühnert aber nicht...

Spiegel vor 3 Tagen - Top