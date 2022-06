Diane Dotzauer RT @BR24: Die #Spritpreise in #Bayern sind nach der Steuersenkung am Mittwoch langsamer gesunken als in den meisten anderen Bundesländern.… vor 6 Stunden

idowa Die #Steuersenkung auf #Kraftstoffe war in allen Bundesländern gleich – die Preisänderung an der #Tankstelle mitnic… https://t.co/EuNR91ixJD vor 6 Stunden

Christian Brey RT @BR24: Die #Spritpreise in #Bayern sind nach der Steuersenkung am Mittwoch langsamer gesunken als in den meisten anderen Bundesländern.… vor 6 Stunden

esther laakmann IW-Analyse: Steuersenkung hatte in Bayern weniger Effekt via @welt https://t.co/iS6IQOwyL8 vor 6 Stunden