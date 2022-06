05.06.2022 ( vor 4 Stunden )



Mönchengladbach (dpa) - Daniel Farke startet mit Vorfreude und Demut in seinen neuen Job als Cheftrainer von Mönchengladbach (dpa) - Daniel Farke startet mit Vorfreude und Demut in seinen neuen Job als Cheftrainer von Fußball -Bundesligist Borussia Mönchengladbach. "Es ist ein Moment, der mich mit Freude und ein Stück weit Stolz erfüllt", sagte der 45-Jährige bei seiner offiziellen Vorstellung am Sonntag: " 👓 Vollständige Meldung