Strahlend blauer Himmel und warme Temperaturen: Die Berlinerinnen und Berliner genießen das Wetter am verlängerten Pfingstwochenende.

Punks zieht es mit 9-Euro-Ticket nach Sylt – Regionalzüge „sehr stark nachgefragt“ Das 9-Euro-Ticket hat am Pfingstwochenende viele Touristen an Nord- und Ostsee gelockt. Wegen überfüllter Züge mussten Fahrgäste teilweise am Bahnsteig...

Welt Online vor 1 Tag - Top