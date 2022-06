Der Berliner vom Preußenpark Erdrückende Inflation in der Türkei : „Ich kann mir kaum noch was zu essen kaufen“ https://t.co/Hf7fYcCOkY… https://t.co/jvqFLF7Weu vor 3 Minuten pinkbrigitte RT @geheimgelehrter: Die Inflationsrate in der Türkei liegt bei 73 Prozent – doch Diktator Erdogan behauptet, das sei kein Problem. https:/… vor 6 Minuten Keksy RT @geheimgelehrter: Die Inflationsrate in der Türkei liegt bei 73 Prozent – doch Diktator Erdogan behauptet, das sei kein Problem. https:/… vor 8 Minuten Der Geheimgelehrte 🔴🔴🔴 Die Inflationsrate in der Türkei liegt bei 73 Prozent – doch Diktator Erdogan behauptet, das sei kein Problem. https://t.co/Gqh7YgsrLM vor 11 Minuten Johannes „Ich kann mir kaum noch was zu essen kaufen“ via @jegtheme https://t.co/z1m6q1cOoT erdowahn ist pleite. Aber der Diktator bleibt. vor 1 Stunde agent alba @handelsblatt Als Handwerker kann ich verstehen warum kaum einer noch Handwerker werden möchte, denn dann bist du f… https://t.co/OFs8F8v3qx vor 2 Stunden