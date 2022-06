Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser, es gibt Auftritte, über die wird viel geschrieben. Der Besuch der alten Kanzlerin am Dienstagabend im Berliner...

Olaf Scholz: "Deutschland ist einer der wichtigsten militärischen Unterstützer der Ukraine"

Bei seinem Besuch in Litauen wies der Bundeskanzler den Vorwurf zurück, wonach Deutschland eine zu zögerliche Haltung in Sachen Waffenlieferungen an die...