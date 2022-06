13.06.2022 ( vor 4 Stunden )

Dutzende Menschen wurden in diesem Jahr bereits bei Lynchmorden in Mexiko getötet. Nun ereignete sich eine weitere grausame Tat: Ein Mann wurde mit Benzin übergossen und angezündet. Ein Mob hat in Mexiko einen Mann bei lebendigem Leib verbrannt. "Das ist keine Gerechtigkeit, sondern Barbarei", erklärte die Gemeindeverwaltung von Huachinango im Bundesstaat Puebla am Sonntag. Die Menschenmenge ha...