Großbritannien wollte erstmals Asylsuchende ohne Verfahren nach Ruanda abschieben. Ein europäisches Gericht hat den Abflug verhindert. Die britische Regierung kündigt nun Gegenmaßnahmen an. Nach dem kurzfristigen Stopp eines Abschiebeflugs nach Ruanda mit Asylsuchenden an Bord will sich die britische Regierung nicht mit ihrer Niederlage vor einem europäischen Gericht abfinden. "Ich bin sicher, ...