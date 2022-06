15.06.2022 ( vor 19 Stunden )

Bei Nizza jagten Ermittler einem Laster eines Schleusers hinterher. Dabei fielen Schüsse. In dem Transporter wurde ein Ägypter schwer verletzt. Die franz ösische Polizei hat bei einer Verfolgungsjagd bei Nizza auf einen Lieferwagen mit Flüchtlingen geschossen und einen Ägypter mit einem Kopfschuss lebensgefährlich verletzt. Der am Steuer sitzende Schleuser habe seinen Kühltransporter in der Nach...