17.06.2022 ( vor 7 Stunden )



Er ist eine der großen Auszeichnungen im Journalismus: Doch in diesem Jahr soll der Nannen-Preis anders heißen. Das liegt an neuen Recherchen zur NS-Vergangenheit des Namensgebers. Der Nannen-Preis – eine renommierte Auszeichnung für Journalistinnen und Journalisten – wird dieses Jahr einmalig unte Er ist eine der großen Auszeichnungen im Journalismus: Doch in diesem Jahr soll der Nannen-Preis anders heißen. Das liegt an neuen Recherchen zur NS-Vergangenheit des Namensgebers. Der Nannen-Preis – eine renommierte Auszeichnung für Journalistinnen und Journalisten – wird dieses Jahr einmalig unte 👓 Vollständige Meldung