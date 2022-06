20.06.2022 ( vor 6 Stunden )



Mit 13 Streifenwagen und Teilen einer Einsatzhundertschaft rückte die Polizei am Insulaner an: Dort lieferten sich 100 Leute eine Schlägerei. Mit 13 Streifenwagen und Teilen einer Einsatzhundertschaft rückte die Polizei am Insulaner an: Dort lieferten sich 100 Leute eine Schlägerei. 👓 Vollständige Meldung