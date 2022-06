23.06.2022 ( vor 1 Woche )



Die Rolling Stones kommen mit einem Zusatzkonzert nach Deutschland - in die Berliner Waldbühne. Mick Jagger und Co. werden ihre Europa-Tournee zum 60. Bandjubiläum um ein Konzert verlängern und am 3. August in der Waldbühne spielen, wie Semmel Concerts als Veranstalter in Berlin am Donnerstag mittei 👓 Vollständige Meldung