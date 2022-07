08.07.2022 ( vor 7 Stunden )



Ein 20-Jähriger ist mit seinem Auto in Hohenfels (Oberpfalz) in eine Personengruppe am Fahrbahnrand geraten - und hat einen Mann tödlich verletzt.