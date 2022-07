Die Wochenvorschau für Berlin: Mit ganz viel Liebe Diese Woche wird heiß: Die nächste Hitzewelle erreicht Berlin, man kann auch Klimawandel dazu sagen. Der queere CSD zieht wieder durch die Straßen. mehr...

taz vor 4 Stunden - Deutschland





Folgen der Hitzewelle: Waldbrände in Südeuropa wüten weiter Seit einer Woche befindet sich der Süden Europas in einer Hitzewelle. Während in Spanien fast die Hälfte der Waldbrände noch nicht unter Kontrolle ist,...

n-tv.de vor 2 Tagen - Welt Auch berichtet bei • Welt Online