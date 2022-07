21.07.2022 ( vor 17 Stunden )



Ein 22-Jähriger hat in einem Dorf nahe Lyon fünf Menschen getötet – alle sind Teil einer Patchworkfamilie. Das ist bisher zum Täter bekannt. Nach einem tödlichen Familiendrama in einem Dorf im Südosten Frankreichs geht die Polizei von der Tat eines psychisch gestörten Mannes aus. Wie am Donnerstag vonseiten der Ermittler verlautete, tötete der 22-Jährige am Dienstag in Douvres östlich von Lyon ... 👓 Vollständige Meldung