28.07.2022 ( vor 2 Stunden )



Eine Auswertung von Google-Daten hat ergeben, in welchem Land das Suchinteresse zu Eine Auswertung von Google-Daten hat ergeben, in welchem Land das Suchinteresse zu Frauenfußball am höchsten ist – Deutschland liegt nur auf Platz 22. Fast jeder zweite Deutsche sucht mit Hilfe der Internetsuchmaschine Google täglich nach Informationen. Die wachsende Begeisterung am Frauenfußball sc 👓 Vollständige Meldung