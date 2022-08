Alfons Schmid RT @BR24: "Da #Russland bereits zwölf Mitgliedsländern die #Gas|lieferungen ganz oder teilweise abgedreht hat, müssen wir uns alle auf die… vor 9 Minuten Yasmine C. M'Barek RT @BR24: "Da #Russland bereits zwölf Mitgliedsländern die #Gas|lieferungen ganz oder teilweise abgedreht hat, müssen wir uns alle auf die… vor 58 Minuten BR24 "Da #Russland bereits zwölf Mitgliedsländern die #Gas|lieferungen ganz oder teilweise abgedreht hat, müssen wir uns… https://t.co/eSsIogG70l vor 1 Stunde OK.de [News] - Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat zu einer Energiekrise in Europa geführt. EU-Kommissionspräs… https://t.co/QZ1r3kK51N vor 2 Stunden Norbert Schallenberg RT @Tagesspiegel: „Müssen wir uns auf die schlimmste Situation vorbereiten“: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnt vor einer… vor 2 Stunden Tagesspiegel „Müssen wir uns auf die schlimmste Situation vorbereiten“: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnt vor… https://t.co/2alvzMfS0N vor 2 Stunden