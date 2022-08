01.08.2022 ( vor 8 Stunden )



Die USA haben in Afghanistan den Chef der Al-Kaida, Aiman al-Sawahiri, getötet. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen und US-Medien. Die USA haben mit einem Drohnen-Angriff den Chef des Extremisten-Netzwerks Al-Kaida in Kabul getötet. Aiman al-Sawahiri sei bei dem Einsatz vom US-Geheimdienst CIA getötet worden, sagten Vertreter der US-Regierung am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Auc... 👓 Vollständige Meldung