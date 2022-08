SPODY24Seven RT @SkySportDE: Köln schlägt Bundesliga-Rückkehrer Schalke in einem streckenweise kuriosen Spiel! Bitterer Nachmittag für Königsblau. ❌ Gl… vor 2 Stunden 👽 Policon automatisches Nachrichtenportal 🎲 ➦ Fußball-Bundesliga - Köln schlägt Schalke - Leipzig holt in Stuttgart nur einen Punkt » Der 1. FC Köln hat sein… https://t.co/SwRaHeMB7P vor 3 Stunden Ueberschriften Köln schlägt Schalke 3:1 https://t.co/NJ1PXOyHkF vor 4 Stunden Tagesspiegel Sport Ärgern ist silber, siegen ist go... nein. Ärgern ist schlecht, siegen ist besser: Im Frust um den Wechsel von Mode… https://t.co/A1V6e0Hjd8 vor 4 Stunden sportredakteure RT @FunkeSport: #Schalke 04 kassiert eine bittere Auftakt-Pleite in Köln. Gleich dreimal entscheiden #VAR und Schiedsrichter gegen @s04. De… vor 4 Stunden sportredakteure RT @SkySportDE: Köln schlägt Bundesliga-Rückkehrer Schalke in einem streckenweise kuriosen Spiel! Bitterer Nachmittag für Königsblau. ❌ Gl… vor 4 Stunden