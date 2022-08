10.08.2022 ( vor 4 Stunden )

Ein Mann hat an einem Pariser Flughafen ein Messer gezückt. Daraufhin wurde er von der Polizei erschossen. Am Pariser Flughafen Roissy-Charles-de-Gaulle haben Polizisten einen mit einem Messer bewaffneten Mann erschossen. Der Mann habe die Beamten am Mittwochmorgen mit dem Messer bedroht, erklärte das Polizeipräsidium der franz ösischen Hauptstadt. Wie aus der Flughafenverwaltung verlautete, hat...