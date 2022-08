Salman Rushdie wurde bei einer Lesung im Bundesstaat New York angegriffen. Gegen den Autor gab es in den Achtzigerjahren Todesdrohungen aus dem Iran.

Das berichten Zeugen einer Lesung im Bundesstaat New York. Wie die Polizei mitteilt, sind Einsatzkräfte zum Veranstaltungsort gerufen worden.

Fünf Millionen Dollar für Jordan-Trikot? Ein Trikot der Basketball-Legende Michael Jordan könnte bei einer Auktion in New York für eine Millionensumme versteigert werden.

kicker vor 9 Stunden - Sport Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine